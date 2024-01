Servidor público morre após confronto com a Polícia Militar

Siga o TNOnline no Google News

Uma tentativa de abordagem na noite deste domingo (7), na cidade de Paiçandu, região noroeste do Paraná, resultou na morte de um servidor público de 62 anos. O fato ocorreu no cruzamento das Ruas Omir Fuzari e Carlos Roberto Seguezzi, área central da cidade.

A Polícia Militar informa que foi acionada através de moradores, onde relatavam que um homem portando um facão e um revólver estaria efetuando disparos em via pública e colocando em risco a vida de terceiros. Ao chegar no local, os policiais se depararam com o suspeito segurando o revólver.

Ao receber voz de abordagem, o servidor público municipal Eferson José Pereira de Wasconcelos, apontou a arma na direção dos policiais. Diante desta situação, um dos policiais atirou contra o homem que morreu na hora. Socorristas do Samu estiveram no local, mas ele não apresentava sinais vitais.

A cena foi isolada para a realização do trabalho pericial. Algumas pessoas comentaram, que o homem havia passado a tarde em um bar situado na região do Jardim Pioneiro. A princípio o idoso teria se envolvido em uma confusão e conhecidos pediram para ele ir embora. Minutos depois, o servidor reagiu a abordagem policial.

O corpo do funcionário municipal foi encaminhado para o IML de Maringá. Eferson trabalhou na delegacia de Polícia Civil de Paiçandu, Hospital São José, além de outros órgãos públicos.

