Servidor público mata esposa a facadas e publica foto ao lado do corpo

Diversas pessoas se concentraram na frente da casa onde morava o casal, em Abatiá

Um caso bizarro de feminicídio foi registrado nesta sexta-feira (02), no Norte do Paraná, na cidade de Abatiá. Um homem, de 44 anos, matou a esposa, de 40 anos, a facadas. O assassino, que era um servidor público municipal, logo após ter matado a mulher, fez uma selfie, em que aparece todo ensanguentado ao lado do cadáver, e publicou nas redes sociais.

Segundo informações, eles estariam casados a pouco menos de 10 anos e ela era vendedora em uma loja da cidade. O assassinato foi no início da noite de sexta-feira (02), na casa onde os dois moravam. A possível motivação do assassinato não foi esclarecida ainda, o que deve ocorrer a partir das investigações.

O homem, depois de ter publicado a chocante fotografia ao lado do corpo da mulher, teria tentado tirar a própria vida, mas não conseguiu. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e o homem foi encaminhado ao hospital.

