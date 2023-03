Servidor público é preso por furtar carnes de escola municipal no PR

Da Redação

Foram furtados quilos de carne e pacotes de arroz

Um servidor público de Mandaguaçu, município localizado a cerca de 20 quilômetros de Maringá, foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), na última sexta-feira (24), suspeito de furtar alimentos que seriam destinados à uma escola de educação infantil da cidade.

Entre os alimentos furtados estavam dezenas de quilos de carne e pacotes de arroz que fariam parte da merenda da Escola Municipal Gilson Belani. Outros dois homens também foram presos durante a ação.

De acordo com informações do Portal da Transparência de Mandaguaçu, o servidor municipal trabalha como vigia. O homem é funcionário concursado da prefeitura desde o ano de 2011, e o último salário, pago no mês de fevereiro, foi de R$ 3.023,26.

A Prefeitura Municipal enviou uma nota para o portal GMC Online informando que o servidor "é estatutário (concursado) da prefeitura e que o vigia foi detido suspeitos dos crimes de receptação e tráfico". Ainda, a administração afirmou que tomará todas as medidas cabíveis para a situação.

