Servidor municipal de Maringá morre vítima da Covid-19

O servidor da Prefeitura de Maringá Paulo dos Reis Félix, que lutava contra um câncer, morreu aos 51 anos após contrair covid-19. Ele estava em tratamento no Hospital do Câncer Uopeccan de Umuarama.

Félix era motorista da coleta na Secretaria de Limpeza Urbana de Maringá.

A Prefeitura de Maringá emitiu nota de pesar na sexta-feira, 3. Leia na íntegra:

“A Prefeitura de Maringá, por meio do prefeito Ulisses Maia, lamenta a morte do servidor público municipal, Paulo dos Reis Félix, motorista da coleta na Secretaria de Limpeza Urbana. Paulo estava tratando de câncer no Hospital Uopeccan em Umuarama e faleceu em decorrência de complicações de covid-19. Aos familiares e amigos nossos profundos sentimentos.”

O sepultamento do servidor aconteceu neste domingo (5).

