Servidor morre atropelado por caminhão da Prefeitura de Mandaguari

Um funcionário da prefeitura de Mandaguari (PR) morreu após um tombamento de caminhão registrado no início da tarde desta segunda-feira (30), na zona rural do município. O acidente ocorreu na Estrada Vitória de São Pedro, onde o trabalhador prestava serviço de melhorias. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Mandaguari, a vítima tem 68 anos e morreu no local do acidente.

Os servidores atuavam na obra de melhoria da via quando houve um deslizamento de terra, em seguida o veículo de carga caiu em uma ribanceira. Conforme informações de testemunhas, a vítima teria sito prensada pelo caminhão e morreu no local.

Em contato via telefone o Corpo de Bombeiros de Mandaguari informou que até às 15h30 equipes ainda estavam no local para retirar o copo da vítima, que ainda não teve o nome divulgado. A ocorrência conta com apoio dos bombeiros de Apucarana. Até a publicação desta reportagem não havia informação se outros funcionários ficaram feridos no acidente.

