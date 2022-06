Servidor é morto ao defender namorada de tentativa de abuso no PR

Da Redação

Guilherme era chefe do Órgão Gestor do Transporte Coletivo municipal

A Polícia Militar (PM) de Pato Branco, no oeste do Paraná, confirmou que um homem, servidor municipal, de 32 anos, morreu após ser atingido por um tiro na cabeça. A principal suspeita é que Guilherme Ambrosini foi assassinado ao defender a namorada de uma tentativa de estupro. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (12).

continua após publicidade .

A namorada contou para a polícia, que ela e Guilherme estavam de carro na Rua Belmiro Michelin, no bairro Fraron, quando um homem com uma lanterna sinalizou como se tivesse precisando de ajuda, então foram rendidos. O suspeito tentou amarrar o namorado para cometer o abuso sexual contara ela.

Ainda de acordo com a mulher, o namorado reagiu e foi baleado. Mesmo com o homem ferido, o suspeito arrastou a moça até uma mata, porém, não cometeu o estupro e mandou ela sair com o carro do casal.

continua após publicidade .

Guilherme era chefe do Órgão Gestor do Transporte Coletivo Municipal. A Polícia Civil investiga o caso juntamente com a PM. Denúncias podem ser repassadas através do 190. De acordo com informações de familiares, os casal tinha um relacionamento recente.

O servidor é velado na Capela Mortuária Nossa Senhora Aparecida e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Portal do Céu, na segunda-feira (13). Ele deixa dois filhos, um casal, de 9 e 10 anos. Nas redes sociais a comoção é grande.

Descanse em paz meu amigo Guilherme Ambrosini. É meu amigo, você morreu como um herói defendendo uma mulher, uma gata como a gente conversava, "e as gatas, muitas?" Hoje era pra gente ir no shopping tomar um chopp como havíamos combinado na sexta feira... Você foi um amigo e tanto cara, quem te conheceu sabe do o que estou falando. Um amigo, um cara educado, um paizão e tanto, um profissional... Jamais imaginei carregar você igual carregamos hoje. Você não merecia isso, não mesmo... Vai na paz meu amigo, olha por nós aí de cima.

"Vai com Deus meu amigão Guilherme Ambrosini , vamos sentir muito sua falta. Que Deus abençoe e conforte todos amigos e principalmente seus familiares Thiago Ambrosini Ivete Ambrosini , Rubens Ambrosini e seus filhos. Descansa em Paz!!JUSTIÇA SEJA FEITA".