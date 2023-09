Servidor do TJ-PR que estava desaparecido é achado morto no litoral

O servidor do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Mardem Marcelo Leite Cordeiro, de 55 anos foi localizado sem morto um mês após seu desaparecimento em Pontal do Paraná, no litoral do estado.

A Polícia Civil realizou uma operação nesta sexta-feira (15) em Pontal do Paraná e em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

Mardem desapareceu no dia 16 de agosto. Seu veículo foi encontrado incendiado na Rua Lauro Teixeira Neto, no Balneário Praia de Leste, dois dias depois, em 18 de agosto. Segundo as investigações, os suspeitos teriam usado drogas ilícitas e cometido o crime depois que a vítima começou a cantar, o que desagradou a um deles e iniciou-se uma confusão, que teria culminado na sua morte.

A Polícia Civil deve realizar uma coletiva de imprensa para apresentar mais detalhes.

