Servidor do TJ-PR foi morto por "dar em cima" de traficante; entenda

O servidor do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Mardem Marcelo Leite Cordeiro, de 55 anos, foi assassinado horas após ‘dar em cima’ de um traficante que atuava no Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. Para a polícia, os indícios apontam para um crime motivado por homofobia. As informações são da Banda B.



Em entrevista coletiva, o delegado Thiago França destacou que os dois homens presos durante a investigação possuem envolvimento com o tráfico.



“A vítima realizava contato com eles para a aquisição de drogas. Mas, em uma das trocas de mensagens, ela deu em cima, deu uma cantada, em um dos autores, que não gostou disso. A partir daí, os fatos se desenvolveram até a morte da vítima. O motivo cada um tem sua conclusão, mas a gente trabalha na hipótese de uma homofobia”, disse.

Durantes as investigações, a Polícia Civil verificou que Mardem chegou a ir para casa após fazer a primeira aquisição de drogas, mas retornou para o ponto de tráfico pouco tempo depois. O assassinato teria acontecido após a segunda ida.

