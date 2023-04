Serviços essenciais terão funcionamento normal no feriado de Páscoa

Da Redação

Centro Cívico de Curitiba onde estão os edifícios do Tribunais de Justiça, Tribunal de Contas, Palácio Iguaçu, Palácio das Araucarias, Assembléia Legislativa, Museu Oscar Niemeyer e a Praça Nossa Senhora de Salette.

O feriado de Páscoa altera o funcionamento de órgãos, empresas e instituições do Governo do Estado, à exceção de serviços essenciais, como hospitais e delegacias de polícia e canais de acesso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que atenderão normalmente. Nesta quinta-feira (06) é ponto facultativo para os servidores do Estado e, por isso, diversos órgãos e secretarias não terão atendimento. Também não haverá expediente da Sexta-Feira Santa (07). Os museus e o Centro Cultural Teatro Guaíra estão com programação especial e são uma boa alternativa para os dias de descanso.

Confira o funcionamento da administração estadual nos próximos dias:

MUSEUS - O Museu de Arte Contemporânea (MAC), Museu Casa Alfredo Andersen, Museu da Imagem e Som (MIS), Museu Paranaense e Museu Oscar Niemeyer estarão abertos todos os dias do feriado. A relação completa dos museus e exposições em cartaz está disponíveis AQUI.

HOSPITAIS DO ESTADO - Atendimento normal todos os dias.

FARMÁCIAS - As farmácias das 22 Regionais de Saúde e a Farmácia do CPM estarão fechadas quinta e sexta-feira (06 e 07).

HEMEPAR - Na quinta-feira o atendimento será normal em todas as unidades do Hemepar. Na sexta-feira não haverá expediente. O atendimento será retomado no sábado (8).

SEGURANÇA PÚBLICA - Todas as delegacias da Polícia Civil do Paraná atenderão a população. O funcionamento será em regime de plantão de quinta a domingo (6 a 9). As unidades administrativas estarão fechadas no período. O expediente integral retorna na segunda-feira (10). Os serviços disponíveis no aplicativo 190 PR, o telefone 190 para a Polícia Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros estarão disponíveis 24 horas por dia.

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - As agências do Trabalhador do Paraná e postos de atendimento funcionam normalmente nesta quinta (6) e permanecem fechados de sexta (7) a domingo. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 10, a partir das 08h.

PROCON-PR - Os postos estarão fechados nesta quinta (06) e sexta (7). Quem precisar de atendimento durante esse período pode acessar o site www.procon.pr.gov.br.

ATENDIMENTO À MULHER - O Centro de Referência de Atendimento à Mulher estará fechado nos dois dias. Todas as Delegacias da Mulher funcionam 24 horas por dia no período.

BIBLIOTECA - A Biblioteca Pública do Paraná não terá expediente entre os dias 6 e 9 de abril. As atividades retornam na segunda-feira dia 10, às 8h30.

COMPAGAS - Não haverá expediente na sexta-feira. Informações e solicitações podem ser feitas pelo telefone 3004-3400 e os clientes também podem obter informações sobre as faturas pela plataforma Compagas Virtual. Para avisos de emergências, a Central de Atendimento pode ser acionada pelo 0800 643 8383.

CEASA - A Ceasa de Londrina vai abrir nesta sexta-feira (7), as demais unidades estarão fechadas. No sábado todas funcionam normalmente. Os horários e endereços podem ser acessados neste link.

CENTRO ESTADUA DE INFORMAÇÃO AO MIGRANTE - Fechado quinta e sexta-feira. Retoma os atendimentos na segunda-feira (10).

COHAPAR - As unidades estarão abertas nesta quinta-feira. Na sexta-feira não haverá expediente.

COPEL - As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado funcionam normalmente nesta quinta-feira e fecham nesta sexta-feira. Confira AQUI os endereços e horários de atendimentos.

A Copel está aprimorando constantemente seus canais de atendimento digitais para facilitar a vida do cliente. Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis em outros canais: aplicativo da Copel, site, no WhatsApp pelo número 41 3013-8973 e pelo 0800 51 00 116.

DETRAN-PR - Não haverá atendimento nos dias 6 e 7 e retorna às atividades a partir de segunda-feira (10). O Detran-PR lembra a possibilidade de acesso ao novo portal para diversos serviços personalizados, assim como pelo aplicativo Detran Inteligente e pelo 0800 643 73 73.

RECEITA ESTADUAL- Delegacias e Agências permanecem fechadas quinta e sexta-feira.

JUNTA COMERCIAL - Fechada quinta e sexta para atendimento presencial. O sistema permanece disponível 24 horas pelo site oficial

FOMENTO PARANÁ - A instituição financeira do Governo do Estado terá atendimento ao público em regime de plantão, na sede da entidade nesta quinta-feira. Sexta e sábado permanece fechada.

PARQUES ESTADUAIS - Estarão abertos todos os dias do feriado de Páscoa (sexta, sábado e domingo) as seguintes unidades: Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de Campinhos, Parque Estadual de São Camilo, Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Parque Estadual Pico do Paraná, Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, Ilha do Mel, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual do Vale do Codó, Parque Estadual Mata São Francisco e Estação Ecológica do Caiuá.

Horário de funcionamento é das 8h às 17h, com exceção do Parque Estadual Ilha do Mel, Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual Pico Paraná, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Estadual João Paulo II e Parque Estadual Serra da Baitaca. Essas unidades possuem horários diferenciados, que podem ser consultados no site do Instituto Água e Terra.

Estarão fechados: Parque Estadual de Ibicatu, Parque Estadual de Amaporã, Parque Estadual Mata dos Godoy e Parque Estadual de Ibiporã.

SANEPAR - Expediente normal nesta quinta. Permanece fechada na sexta, sábado e domingo. Em caso de necessidade o usuário poderá procurar os canais de atendimento. Serviços 24 horas por dia: Whatsapp (41) 99544-0115; telefone 0800 200 0115 e site (autoatendimento).

TRANSPORTE METROPOLITANO - As linhas do transporte coletivo metropolitano terão horário diferenciado nesta sexta-feira (7). Em Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré e Itaperuçu haverá tabelas especiais e reforço nos horários de pico. Nos demais municípios os ônibus vão rodar de acordo com a tabela de domingo. A AMEP reforça a importância de conferir os horários para evitar possíveis transtornos.

