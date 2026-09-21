Serviços da Sanepar impulsionam Paraná ao topo do Ranking de Eficiência dos Estados

O Paraná alcançou a primeira posição geral no Ranking de Eficiência dos Estados (REE-F), elaborado pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o instituto Datafolha e divulgado neste domingo (20). O desempenho estadual, que atingiu o índice geral de 0,734 contra a média nacional de 0,433, foi fortemente impulsionado pelos serviços de saneamento básico. O estudo tem como objetivo destacar as gestões que entregam mais serviços à população utilizando menos recursos, cruzando a receita arrecadada com a qualidade em áreas essenciais como educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e finanças.

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No quesito infraestrutura, que engloba saneamento e mobilidade, o estado obteve a segunda maior nota do país com 0,817, número quase duas vezes superior à média brasileira de 0,473. Esse resultado reflete diretamente a operação da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que atende 344 municípios. Atualmente, a empresa garante 100% de abastecimento de água tratada em sua área de concessão. Além disso, a cobertura da rede coletora alcança 82,9%, com o tratamento de todo o esgoto recolhido. O índice estadual é significativamente maior que a média nacional de 62,3%, registrada pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Sinisa).

A eficiência na expansão da rede de água e esgoto também impacta positivamente os indicadores de saúde pública do Paraná, setor em que o estado desponta com nota 0,677, ante a média nacional de 0,494. Um estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) aponta que cada avanço de 1% na rede de esgoto evita 476 internações hospitalares por doenças de veiculação hídrica, como diarreia, hepatite A e leptospirose. Apenas nos últimos oito anos, o crescimento de 8,3 pontos percentuais no atendimento evitou quase 4 mil internações. O levantamento revela ainda que a cada 10% de ampliação da rede, os cofres públicos economizam cerca de 3,3 milhões de reais em gastos com saúde.

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Para sustentar esses resultados e cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento, a Sanepar aplicou mais de 9,5 bilhões de reais nos sistemas operados entre 2021 e 2025. O planejamento estratégico da companhia prevê aportes superiores a 13 bilhões de reais para o ciclo de 2026 a 2030. O objetivo das obras é consolidar o Paraná como o primeiro estado brasileiro a universalizar o saneamento básico antes dos prazos legais, assegurando um índice mínimo de 90% na coleta e tratamento de esgoto.