Servente de pedreiro é assassinado a tiros em Mandaguari

Samu foi acionado para socorrer a vítima

Um servente de pedreiro foi baleado e morto na tarde desta sexta-feira (5), na Rua Romário Martins, em Mandaguari, no interior do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, o autor do disparo fugiu do local.

Ainda conforme informações preliminares, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo a vítima identificada como Nilton Cézar, mais conhecido como Gaúcho e o autor dos disparos.

Segundo testemunhas, o suspeito do homicídio seria um homem que morava na mesma casa que a vítima. Pouco antes de ser assassinado, Gaúcho teria expulsado o suspeito da residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma equipe do transporte aeromédico foi acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo e a Polícia Civil investiga o caso.

