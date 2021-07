Da Redação

Série infantil gravada em Londrina estreia na Globoplay

A série "Super Família'", gravada em Londrina com uma equipe de cerca de 70 profissionais da cidade paranaense, estreou na Globoplay, na semana passada. Segmentada ao público infantil, o seriado ficcional conta com 26 episódios, com 13 minutos de duração, que mostram as aventuras vividas por seis crianças, as descobertas da infância e seus universos familiares.

Produzida pela Kinopus Audiovisual em 2017, a atração foi uma das 11 propostas aprovadas pelo programa 'Brasil de Todas as Telas' do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine (Agência Nacional de Cinema) de 2015, do qual o edital prevê o repasse de R$ 1,7 milhão ao projeto. Dirigida por Rodrigo Grota e idealizada pela roteirista Roberta Takamatsu, a série já havia sido disponibilizada em outras plataformas, como Looke, VOD Net Now e Vivo Play.

No elenco da série estão os atores londrinenses Arthur Zanin, Luiza Quinteiro, Julio Buzignani Storto, João Guilherme Ota, Anajú da Silva Santos e Maria Júlia Assis, que dão vida aos personagens Pedrinho, Mavi, Chiquinho, Lucas, e às gêmeas Janaína e Juliana. "Super Família” contou ainda com produção executiva de Guilherme Peraro, direção de fotografia de Carlos Ebert e trilha sonora de Rodrigo Guedes.

