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ELEIÇÕES 2026

Sergio Moro vence no primeiro turno e é eleito governador do Paraná

Candidato do PL superou a marca de mais de 3 milhões de votos e garantiu a vitória

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sergio Moro vence no primeiro turno e é eleito governador do Paraná
Autor Foto: Reprodução

O ex-juiz e atual senador Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná em primeiro turno neste domingo (4). Com 99,87%% das seções eleitorais apuradas, Moro atingiu a maioria absoluta da votação e assegurou o comando do Executivo estadual para os próximos quatro anos. Ele somou 3.124.922 votos válidos, o equivalente a 50,11% do eleitorado, superando os concorrentes Sandro Alex (PSD), que registrou 25,24% (1.581.279 votos), e Requião Filho (PDT), que ficou em terceiro lugar com 23,48% (1.464.150 votos).

Natural de Maringá, onde nasceu em 1º de agosto de 1972, Sergio Fernando Moro é jurista, professor universitário e bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), além de mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Casado com a deputada federal Rosângela Moro e pai de dois filhos, ele iniciou a trajetória na magistratura federal em 1996, atuando em cidades como Curitiba, Cascavel e Joinville. Antes de alcançar projeção global, conduziu processos de grande impacto, como o caso Banestado, a Operação Farol da Colina e a Operação Agro-Fantasma, além de ter prestado auxílio no julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF).

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A visibilidade internacional veio a partir de 2014, quando assumiu a condução dos processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. À frente do caso, determinou prisões de grandes empresários e políticos, incluindo a condenação do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2017. Anos mais tarde, em 2021, o STF declarou a suspeição de Moro na atuação desses processos, anulando as condenações sob o entendimento de falta de imparcialidade na condução das investigações.

Moro deixou a magistratura ao final de 2018 para ingressar na política partidária. Entre janeiro de 2019 e abril de 2020, exerceu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro, deixando a pasta após acusar o então presidente de tentar interferir na Polícia Federal. Em 2022, elegeu-se senador pelo Paraná com mais de 1,9 milhão de votos, legenda pela qual permaneceu até migrar para o PL em março de 2026, partido pelo qual viabilizou sua vitoriosa candidatura ao governo do estado.

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