Sergio Moro lidera pesquisa para o governo do PR com 30% das intenções

continua após publicidade

Com 30% das intenções de voto, o senador Sergio Moro (União) lidera Pesquisa Quaest de intenção de votos para o governo do Paraná. Em segundo aparece o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), com 18%. Em seguida, Cristina Graeml (Podemos), com 10%, e Zeca Dirceu (PT), com 7%.

-LEIA MAIS: Ratinho Junior lidera aprovação entre governadores do Sul e Sudeste

continua após publicidade

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa estimulada (quando uma lista de possíveis candidatos é apresentada) entrevistou 1.104 paranaenses, com 16 anos ou mais, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, e foi encomendado pela Genial Investimentos.

A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (27), apontou também que o governo Ratinho Junior (PSD) é aprovado por 81% dos eleitores paranaenses contra 14% que desaprovam a gestão.

Siga o TNOnline no Google News