O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou nesta quinta-feira (26) mais dois nomes que integrarão o secretariado estadual a partir de janeiro de 2027. O médico Ricardo Akel foi escolhido para comandar a Secretaria de Estado da Saúde, enquanto Fernando Hideyo Yokemura assumirá a Secretaria de Governo Digital e Inteligência Artificial. Os futuros gestores terão como metas centrais ampliar o acesso aos serviços de saúde, reduzir a burocracia e modernizar o atendimento ao cidadão por meio de ferramentas tecnológicas.

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Ao apresentar os escolhidos, Moro ressaltou o perfil técnico da equipe. “Queremos um governo enxuto, honesto e eficiente, formado por pessoas técnicas, habilitadas e consagradas em suas áreas. Ricardo Akel é uma grande referência da medicina paranaense e da gestão pública da saúde. Fernando Yokemura é reconhecido nacionalmente na transformação digital e no desenvolvimento de tecnologias para facilitar o acesso aos serviços governamentais”, afirmou.

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde também concluiu mestrado em Medicina Interna, Ricardo Akel tem especializações em Clínica Médica, Gastroenterologia e Administração Hospitalar. Atualmente diretor-executivo do Grupo Instituto do Rim do Paraná, ele foi professor, diretor médico e o primeiro diretor-geral do Hospital de Clínicas da UFPR eleito pela comunidade universitária. Entre 1990 e 1992, atuou como secretário nacional de Assistência à Saúde e presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), participando da formulação das Leis Orgânicas da Saúde e da integração do órgão ao Sistema Único de Saúde (SUS). Seu currículo inclui ainda cargos de gestão no INSS, na GEAP, no Mãe de Deus Center, em Porto Alegre, e na Aliança Saúde PUC Santa Casa.

Na área da saúde, a futura gestão prioriza a redução das filas de atendimento, a ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias e o fortalecimento da atenção primária. O plano de governo prevê a criação da Tabela SUS Paranaense, voltada a complementar com recursos estaduais os valores pagos por procedimentos na rede pública, além da expansão da telemedicina e da digitalização de agendamentos e resultados de exames.

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Para chefiar a Secretaria de Governo Digital e Inteligência Artificial, Moro escolheu Fernando Hideyo Yokemura, profissional com mais de 35 anos de atuação em tecnologia da informação, governança e transformação digital. Advogado, tecnólogo em Processamento de Dados e mestre em Gestão Pública, ele possui especializações em inteligência artificial, Big Data, finanças e engenharia de software, além de cursar doutorado em Economia com foco na aplicação de inteligência artificial em políticas públicas. Ao longo da carreira, chefiou a área de tecnologia do Banco do Brasil na Europa, atuou como consultor da Caixa Econômica Federal e integrou projetos de modernização na Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo.

A pasta comandada por Yokemura será responsável por integrar os serviços estaduais, simplificar processos administrativos e aplicar inteligência artificial no apoio à tomada de decisões. A iniciativa atende a uma das principais propostas de campanha de Moro, que pretende concentrar os serviços públicos estaduais — incluindo os atendimentos de saúde — em um único aplicativo de celular acessível à população.