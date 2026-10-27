Sergio Moro anuncia Fátima Gavioli como nova secretária da Educação do Paraná

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou a professora Aparecida de Fátima Gavioli como a nova secretária de Estado da Educação a partir de janeiro de 2027. Natural de Goioerê, no Noroeste paranaense, ela possui ampla experiência na gestão pública, tendo comandado as redes estaduais de ensino de Rondônia e de Goiás. Ao justificar a escolha, Moro destacou o trabalho realizado por Gavioli no Centro-Oeste e afirmou que sua vivência na área, somada ao vínculo de origem com o Paraná, será fundamental para elevar o patamar de qualidade do ensino e preparar os jovens para os desafios do futuro.

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A trajetória da nova secretária é sustentada por uma sólida formação acadêmica. Ela é graduada em Letras, Direito e Pedagogia, possui mestrado em Educação, pós-graduação em Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo (CLP-SP) e doutorado em Psicologia da Educação pela PUC do Rio Grande do Sul. Na administração pública, Fátima Gavioli liderou a pasta da Educação em Rondônia entre 2014 e 2016. Em seguida, assumiu a secretaria em Goiás, onde permaneceu de janeiro de 2019 a março de 2026, tornando-se uma das gestoras mais longevas do setor no estado.

Em solo goiano, Gavioli foi responsável por expressivos avanços nos indicadores educacionais, com destaque para a evolução da nota do ensino médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que saltou de 3,9 em 2017 para 5,0 em 2025. A gestão também foi marcada pela universalização de equipamentos de informática na rede, padronização de prédios escolares, reforma de unidades e a construção de mais de 50 novas escolas.

Com foco na aproximação entre escola e sociedade, a educadora implementou programas de distribuição de uniformes e o Bolsa Estudo, iniciativa voltada para o combate à evasão escolar e ao incentivo à permanência dos alunos em sala. A valorização dos servidores também esteve em pauta, consolidada por meio de melhorias salariais e da realização de um dos maiores concursos públicos para professores da história de Goiás.

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Fátima Gavioli é o segundo nome anunciado por Sergio Moro para compor o primeiro escalão do futuro governo do Paraná. O primeiro nome confirmado para a equipe que assume a administração estadual no ano que vem foi o de Priscilla Santana, escolhida para comandar a Secretaria de Estado da Fazenda.