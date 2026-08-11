Sequestro de idosos de Londrina já passa de 12 horas sem sucesso na negociação

A negociação para libertar um casal de idosos mantido refém em um apartamento do Condomínio Residencial Quinta da Boa Vista 1, na Zona Sul de Londrina (PR), já dura cerca de 12 horas. O sequestro começou por volta das 9h30 desta terça-feira (11) e mobiliza equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Comando de Operações Especiais (COE), enviadas de Curitiba para reforçar a operação.

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O homem, de 46 anos, teria entrado em surto psicótico. A situação começou quando familiares tentaram levá-lo para uma internação. Ele resistiu, esfaqueou o cunhado na mão e, em seguida, invadiu outros apartamentos, fugindo para o oitavo andar, onde fez o casal de idoso, um homem de 70 anos e uma mulher de 65, refém. O cunhado foi atendido e levado ao Hospital Evangélico.

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Atiradores de elite (snipers) foram posicionados em prédios vizinhos, e um drone com câmera térmica monitora a movimentação dentro do apartamento. O capitão Emerson Castro, do 5º Batalhão da Polícia Militar (PM), informou que os negociadores mantêm diálogo permanente com o homem, estando "separados apenas por uma porta". Familiares do suspeito auxiliam os negociadores na tentativa de convencê-lo a liberar as vítimas.

O capitão afirmou que os idosos estão bem e não foram feridos. "Tanto as pessoas no ambiente interno estão seguras e as pessoas aqui do lado de fora também, todos os protocolos estão sendo seguidos para que a gente possa garantir a segurança dos moradores e dos policiais", disse. O condomínio permanece isolado, e o bloco onde ocorre a ação está interditado. Dezenas de moradores e curiosos acompanham a situação do lado de fora.

O capitão Castro não pôde prever quando a ocorrência será finalizada, destacando a "imprevisibilidade" em situações com reféns. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permanecem de prontidão no local.