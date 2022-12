Sequestro de dono de supermercado termina com dois homens presos no PR

Da Redação

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) prendeu na manhã deste domingo (18) os autores de um roubo seguido de sequestro a um proprietário de supermercado na cidade de Santo Antônio do Caiuá, no noroeste do estado.

Segundo a polícia, a casa da vítima foi invadida e dois veículos foram roubados, um carro e uma caminhonete. Em seguida, o morador foi levado pelos bandidos ao supermercado.

No local, os funcionários foram amarrados e os criminosos roubaram o dinheiro do estabelecimento. Ninguém se feriu.

Buscas

De acordo com a polícia, o empresário e um dos carros roubados foram localizados em uma estrada na saída da cidade. Em seguida, as equipes policiais de Paranavaí localizaram os segundo veículo no Distrito de Sumaré.

No mesmo local onde o segundo veículo estava, os policiais encontraram os criminosos, que tentaram fugir. Após baterem o carro, a polícia disse que os suspeitos resistiram a abordagem e atiraram contra as equipes, que revidaram.

Os suspeitos tem 27 e 31 anos. Duas armas foram apreendidas e entregues na Delegacia de Paranavaí.

Com informações: g1

