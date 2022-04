Da Redação

SEPAC realiza projeto luminotécnico de alta performance

A SEPAC (Serrados e Pasta de Celulose), fundada nos anos 1970, foi criada por irmãos médicos e é uma das maiores indústrias de papel tissue da América Latina. Além disso, é fabricante das marcas Duetto, Paloma, Maxim e Stylus.

continua após publicidade .

O papel tissue é usado na produção de papel higiênico, papel toalha, fraldas e lenços de papel. Localizada no Paraná, a SEPAC é uma empresa líder de mercado na comercialização de papéis para fins sanitários.

Em 2017, a empresa faturou R$800 milhões e concluiu um investimento para a construção de unidade de fraldas descartáveis em seu complexo industrial, na cidade de Mallet, região Sul do Paraná.

continua após publicidade .

Com foco na Região Sul, a empresa produziu 164,2 mil toneladas de papel em 2017, de acordo com informações no site oficial.

No ano de 2019, a SEPAC foi vendida por mais de R$1,3 bilhão para a Softys Brasil. A integração das duas empresas consolida a Softys. A mesma, se encontra presente no mercado brasileiro desde 2009. Além disso, é dona das marcas Elite e Sublime.

Trata-se de uma operação muito importante, principalmente para o crescimento nos mercados com alto potencial de desenvolvimento para o negócio de tissue, como é o caso do Brasil.

continua após publicidade .

Uma das vantagens da SEPAC é a tecnologia de ponta e excelentes níveis de eficiência em sua produção. Sendo assim, não é necessário ajustes grandiosos em sua operação.

Para a expansão e modernização do seu polo industrial, a empresa objetivou a otimização e o atendimento das normas regulamentadoras de iluminação.

Então, contratou a empresa Luter LED, uma empresa especializada no processo de fabricação implementação de luminárias LEDs.

continua após publicidade .

Todo o trabalho da Luter LED, oferece diversas vantagens. Sendo assim os benefícios da implementação de um ótimo projeto luminotécnico podem ser percebidos desde o princípio da instalação.

Problemas como consumo elevado de energia elétrica e queima precoce de luminárias são superados com tecnologia de ponta, que permite a Luter LED prover 5 anos de garantia.

continua após publicidade .

Além disso, o projeto proporciona a adoção de métodos mais eficientes, com destaque para os produtos Luter LED, que são bem mais econômicos devido à durabilidade e o uso de lentes de desempenho superior às luminárias LED convencional de mercado.

Com a redução de custos de energia e também de pontos de iluminação devido ao uso das luminárias industriais LED de alta performance da Luter LED só trouxeram vantagens para o projeto luminotécnico da SEPAC.

Afinal, aumentaram a eficiência luminosa dos ambientes do polo industrial, e garantiram o atendimento das normas de forma duradoura, melhorando a iluminação e ampliando sua capacidade produtiva.

Escolher uma boa empresa de iluminação é essencial para realizar um projeto luminotécnico de qualidade que reduzirá significativamente tanto os custos de energia, quanto os custos de trocas e manutenção necessárias.

A Luter LED é uma empresa que em 2022 completa 10 anos de experiência implementando projetos luminotécnicos de alta performance para diversos segmentos.

Sendo assim, não perca tempo, faça um bom investimento, assim como a SEPAC e diminua os custos de energia, aumente a produtividade dos seus colaboradores e ainda se torne uma empresa sustentável.