Senac oferta cursos técnicos para 2022 com vagas gratuitas

O Senac Paraná está com inscrições abertas para as turmas de cursos técnicos de 2022. São mais de 2,3 mil vagas nas áreas de gestão, comércio, comunicação, design, saúde, informática, segurança e gastronomia. A instituição vai disponibilizar duas vagas gratuitas por turma. Ou seja, são aproximadamente 230 vagas a custo zero em habilitações técnicas de nível médio amplamente reconhecidas pelo mercado de trabalho.

Estas vagas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e os interessados precisam ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. Para calcular a renda per capita, basta somar a renda de todos os membros da família e dividir pelo número de integrantes. Para se candidatar a uma das vagas gratuitas, acesse: www.pr.senac.br/psg.

Os cursos técnicos são uma ótima solução para quem quer entrar mais rápido no mercado de trabalho. São uma categoria especial do Sistema de Ensino Brasileiro, que também precisa de autorização do Ministério da Educação (MEC). Diferentemente de um curso de graduação, que dá uma visão ampla de conhecimento da área escolhida para a formação, o objetivo dos cursos técnicos é formar profissionais diretamente para a atuação laboral, e por isso são muito mais focados na prática.

As aulas dos cursos técnicos terão início em 8 de março de 2022 em 31 unidades do Senac no Paraná. Os cursos ofertados são: Técnico em Enfermagem, Técnico em Gastronomia, Técnico em Radiologia, Técnico em Administração, Técnico em Estética, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Contabilidade, Técnico em Informática, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Massoterapia, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Comunicação Visual, Técnico em Design de Interiores, Técnico em Logística, Técnico em Óptica, Técnico em Podologia, Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Transações Imobiliárias. Também há turmas em Especializações Técnicas em Instrumentação Cirúrgica, Enfermagem do Trabalho, Urgência e Emergência e Enfermagem de UTI.

Para se inscrever em um curso técnico é preciso ter concluído e/ou estar finalizando o Ensino Médio, além de cumprir os requisitos etários específicos de cada curso. Quem fizer a matrícula até 21 de fevereiro ganha 50% na primeira parcela do curso. Para saber mais sobre os títulos ofertados na sua região, valores das mensalidades e conteúdos programáticos, acesse o site www.pr.senac.br/tecnicos.

Seja o profissional que o mercado sonha. Quem é formado em um curso técnico do Senac Paraná tem mais oportunidades de emprego porque chega ao mundo corporativo mais preparado.