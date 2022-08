Senac disponibiliza 1,4 mil vagas gratuitas para empresas do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As empresas interessadas podem conferir os títulos disponíveis pela plataforma Senac Empresas

O Senac Paraná está disponibilizando mais de 1.400 vagas gratuitas para as empresas paranaenses qualificarem seus funcionários, por meio do Senac Empresas. Iniciativa nacional do Senac, o projeto oferece uma plataforma exclusiva para as empresas, com a oferta de soluções educacionais do Programa Senac de Gratuidade (PSG), alinhadas às demandas do comércio de bens, serviços e turismo. Pela plataforma, a empresa interessada pode consultar os cursos gratuitos disponíveis e fazer a indicação do trabalhador para a turma escolhida.

continua após publicidade .

O programa oferece diversas opções de cursos nas áreas de comércio, gastronomia e tecnologia da informação, à distância e presenciais. Neste momento, para as empresas do Paraná, estão disponíveis cursos como Confeitaria para restaurantes, Boas práticas para serviços de alimentação, Confeitaria sem açúcar, Preparo de pizzas e Mídias sociais para serviços de A&B, Análise de perfil de consumidor, A arte de se comunicar e vender mais, Aspectos legais do atendimento ao cliente, Experiência do cliente no ponto de vendas, Estratégias de negociação com fornecedores, Ferramentas de marketing digital, Liderança coach, Desenvolvimento de equipes, Metodologia ágil e Design Thinking, Lógica de programação, entre outros.

O diretor da Divisão de Gestão de Negócios do Senac Paraná, Rubens Fava, reitera a importância da ferramenta para o aperfeiçoamento profissional dos colaboradores de empresas paranaenses. "O Senac Empresas é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento de pessoas e excelente oportunidade para a empresa aperfeiçoar seu quadro de colaboradores, agregando mais valor ao negócio”, afirma. Fava destaca ainda que os cursos são disponibilizados de forma gratuita, o que reforça a contribuição do Senac para o desenvolvimento do setor produtivo.

continua após publicidade .

Para participar, basta a empresa se cadastrar na plataforma, disponível no site www.senacempresas.senac.br, nomear um representante, que será responsável por fazer a seleção dos cursos de interesse da empresa e indicar os colaboradores. A empresa gera um voucher para o funcionário, que terá o prazo de 72 horas para efetivar a matrícula através da confirmação via e-mail. As vagas disponibilizadas pelo Senac são preenchidas conforme a efetivação da matrícula pelo trabalhador. Caso a inscrição não seja concretizada no prazo de reserva, a vaga retorna para a plataforma e fica disponível novamente.

As empresas interessadas podem conferir os títulos disponíveis pela plataforma Senac Empresas, selecionando a opção Paraná e a área de interesse do curso. Também é possível entrar em contato com a Unidade do Senac mais próxima e conversar com a equipe comercial.

Serviço:

continua após publicidade .

Senac Empresas

www.senacempresas.senac.br

Atendimento local: Rodrigo Hirata (43) 3420-2800

Siga o TNOnline no Google News