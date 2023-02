'Sempre sonhamos com sua volta', diz pai de desaparecido há 5 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

"Sempre sonhamos com sua volta", diz o pai de Luís Felipe, menino desaparecido há quase seis anos em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. Mesmo após o longo período, Rodrigo Machado e Lucimara Santos Machado continuam na luta e não perdem a fé de reencontrar o filho, que na época tinha 2 anos e 9 meses. Ele sumiu enquanto brincava em um jardim na frente de casa em 2017.

continua após publicidade .

Na época foram feitas buscas pela região em que a família morava, mas até hoje o caso não tem solução. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam. "No dia 27 de junho faz seis anos que estamos nesta luta e sem saber o que aconteceu com ele. Deus tem nos dado suporte todo este tempo. Já faz alguns anos que a polícia não entra em contato com a gente. A nossa busca por ele nunca parou, mas com o passar do tempo o que nos resta são as redes sociais", explica o pai.

-LEIA MAIS: "Uma ferida que não cicatriza", diz filha de desaparecido há 5 anos

continua após publicidade .

Desde que Luís Felipe desapareceu, Lucimara e Marcelo sonham com frequência com o garoto voltando para casa. "Acho que é porque desejamos demais para que isso aconteça e acaba sendo direcionado para os sonhos", acredita o pai, que aguarda a chegada do quarto filho, o Benjamin, com muita alegria.

Além de Luís Felipe e o bebê que está por vir, o casal também é pai de duas meninas, uma de 14 anos e outra de 11. "A gente nunca perdeu a fé e esta fé em Deus é que nos tem mantido em pé por todo este tempo. Nossa família sempre se ajuda e com muita fé em Deus sabemos que Ele tem o controle de tudo e tem o melhor para nós, principalmente com a chegada de mais um bebê", acrescenta.

"Costumo dizer que iremos falar do Luís para ele todos os dias até o dia que Deus nos abençoará com sua volta e teremos nossa família completa novamente", finaliza Rodrigo.

Matéria escrita por Fernanda Neme.

Siga o TNOnline no Google News