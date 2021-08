Da Redação

Seminário de Negócios aquece exportações do PR

Industriais, profissionais da área de comércio exterior e gestores de empresas interessadas em expandir sua atuação fora do Brasil, além de estudantes de comércio exterior, poderão conhecer a atuação das empresas paranaenses no mercado internacional e até saber mais sobre oportunidades de internacionalização em países como Chile, Peru, Paraguai e Colômbia. O Centro Internacional de Negócios do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (CIN/PR), em parceria com o World Trade Center Curitiba (WTC), promove nos dias 24 e 25 de agosto, a partir das 9 horas, o Seminário de Negócios Internacionais do Paraná. O evento será online, com transmissão pelo YouTube, e tem inscrições gratuitas – que podem ser feitas neste link.

Na programação estão previstas palestras de representantes da indústria, de Câmaras de Comércio, instituições de fomento, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), de consulados e do governo estadual e municipal (Curitiba). Entre os temas tratados, estão Relações Internacionais e Comércio Exterior: incertezas e atuação governamental, que vai tratar do cenário geopolítico para o fortalecimento das relações do Paraná com países parceiros. Também está prevista uma sessão sobre A busca das empresas pela competitividade no mercado externo, com exemplos de sucesso e apresentação de experiências de empresas paranaenses.

Por último serão debatidas as Relações comerciais do Paraná com a América Latina: oportunidades e prioridades, que tem como objetivo o fortalecimento das relações entre diferentes países e a aproximação do empresário paranaense do mercado internacional, com ênfase em informações sobre exportações e investimentos no Chile, Peru, Paraguai e Colômbia.

“O esforço pela internacionalização de Curitiba e do Paraná deve envolver diferentes setores. Somente através da integração e do diálogo alcançaremos nossos objetivos comuns”, afirma Rodolpho Zannin Feijó, assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, que será palestrante do Seminário.

Para a coordenadora do CIN/PR, Claudia Schittini, o evento é fundamental neste momento de retomada do setor industrial. “Estamos oferecendo mais uma boa oportunidade para quem almeja entrar de vez na área de comércio internacional”, avalia. “Desde o início do ano, o CIN/PR vem oferecendo cursos de formação e eventos para fomentar negócios entre as indústrias do estado e o mercado internacional. E agora, além de proporcionar o intercâmbio de informações, vamos abrir caminho para os participantes conhecerem cases de sucesso e tirarem dúvidas com empresários e profissionais experientes neste ramo”, resume.

O World Trade Center, assim como o CIN/PR, a Fiep e os demais parceiros do Seminário, têm como um de seus objetivos estratégicos de atuação potencializar os negócios internacionais das empresas associadas, bem como o ecossistema industrial e de inovação em que elas estão inseridas. “Para nós é uma honra poder fazer parte deste evento que dá início a um movimento conjunto pela internacionalização dos negócios das empresas do Paraná. O WTC, unindo forças com a Fiep, Invest PR, Sebrae, ADVB, Fecomércio e os demais players, se propõe a descomplicar e desmistificar os negócios internacionais para ajudar a impulsionar e fortalecer ainda mais a competitividade e desenvolvimento econômico da região”, destaca Daniella Abreu, presidente do WTC Curitiba, Joinville e Porto Alegre.