Semana será de tempo instável e abafado no Paraná; Veja

O tempo segue abafado, especialmente no interior do Paraná, nesta terça-feira (5) e quarta-feira (6). As informações são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que ainda informou que há possibilidade de pancadas de chuva.

"Já na quinta (7) e na sexta (8), o avanço de frente fria pelo oceano, contribui em áreas e linhas de instabilidade, aumentando o risco de tempestades. No geral, os dias serão bastante úmidos e instáveis", acrescenta o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Veja o vídeo gravado por Samuel Braun:

