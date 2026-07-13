Semana será de sol e aumento gradual das temperaturas no Paraná

Nesta segunda-feira (13), as temperaturas não se elevam muito e ultrapassam os 20°C apenas no Norte e Noroeste do Paraná

Depois de um fim de semana chuvoso, o tempo ficará estável no Estado. Segundo o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a previsão é de elevação gradual das temperaturas, que poderão alcançar os 30º.

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“A nebulosidade fica variável nesta manhã, com nevoeiros pontuais, especialmente na faixa leste e também se estendendo pelo Interior do Estado. Ao longo do dia, o sol predomina e o tempo fica estável, apenas com possibilidade de garoa ocasional na faixa leste, entre a Serra do Mar e o Litoral”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Nesta segunda-feira (13), as temperaturas não se elevam muito, e ultrapassam os 20°C apenas no Norte e Noroeste do Paraná. Na terça-feira (14), o amanhecer segue gelado, com possibilidade de ocorrência de geadas fracas entre o Centro-Sul, Sudeste e Campos Gerais. À tarde, novamente na metade sul do Paraná as temperaturas máximas ficam abaixo de 20, e no Norte e Noroeste podem chegar aos 24.

Na quarta-feira (15) a condição meteorológica fica semelhante, com possibilidade de ocorrência de geadas de fraca intensidade de maneira localizada apenas no Centro-Sul e Sudoeste do Paraná, elevação das temperaturas ao longo do dia e variação de nuvens, principalmente na faixa leste.

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Já na quinta (16) e na sexta-feira (17), as temperaturas ficam mais altas. “Em virtude dos ventos que voltam a soprar do quadrante norte, uma massa de ar mais quente volta a atuar sobre o Paraná, o que eleva as temperaturas principalmente no Interior do Estado, com marcas que devem ultrapassar a marca dos 30°C entre a quinta e a sexta, especialmente no Noroeste e Norte”, afirma Leonardo.

A temperatura também se eleva na faixa leste, podendo chegar aos 25°C durante a tarde. O sol predomina e não há condição de chuva até o final da semana.