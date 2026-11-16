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PREVISÃO

Semana no Paraná terá calor de 30 ºC e temporais isolados, diz Simepar

Segundo meteorologista, instabilidade será maior no Oeste e Sudoeste do estado

Escrito por Da Redação
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O Paraná começa a semana com tempo abafado, especialmente no interior, onde as temperaturas podem superar os 30°C na tarde desta segunda-feira (16). Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva prevista para o dia será ocasional e rápida, com baixo risco de tempestades severas em comparação ao fim de semana. Nas demais regiões, a nebulosidade varia, mas o risco geral de temporais permanece baixo.

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O cenário muda a partir de terça-feira (17), com a aproximação de uma frente fria sobre o oceano, no sul do país, associada a um sistema de baixa pressão no Paraguai e no norte da Argentina. "Essa combinação acaba favorecendo para que os índices de instabilidade aumentem bastante aqui no Paraná e, com isso, as tempestades retornam ao estado", explica Braun. O risco de tempestades será maior no Oeste, Noroeste e Sudoeste a partir da tarde, enquanto em Curitiba e no Litoral a chance de chuva é baixa.

Na quarta-feira (18), a instabilidade se espalha por quase todo o Paraná. O meteorologista alerta para a possibilidade de eventos severos. “Os índices de instabilidade aumentam em praticamente todo o estado, com risco de tempestades, ou seja, chuva forte, vento forte, até granizo não está descartado”, afirma.

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Semana no Paraná terá calor de 30 ºC e temporais isolados, diz Simepar
AutorParaná pode registrar tempestades nesta semana - Foto: TNOnline

A quinta-feira (19) deve trazer chuva pontual e isolada, principalmente à tarde. No entanto, o feriado de sexta-feira (20) será marcado por uma nova mudança. De acordo com o Simepar, uma nova frente fria avançará pelo sul do Brasil, criando condições para "fortes tempestades, principalmente na metade sul" do estado.

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calor clima Paraná Previsão Meteorológica Simepar tempestades Paraná
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