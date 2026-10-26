Semana no Paraná começa gelada, mas ciclone em formação traz temporais na quinta-feira

Sol e tempo firme predominam até quarta-feira, quando a aproximação de um novo sistema climático provoca instabilidade e queda nas temperaturas máxima

A última semana de outubro começou com tempo ensolarado e temperaturas baixas no Paraná, mas uma nova mudança climática já está no radar para os próximos dias. A partir de quinta-feira, a formação de um ciclone sobre o Paraguai, caracterizado como um sistema de baixa pressão, trará instabilidade para todas as regiões do estado.

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O fenômeno favorece o ingresso de calor e umidade vindos do Norte do país, resultando em pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Com o mau tempo, as temperaturas voltam a ficar amenas ao longo do dia, com máximas que não devem ultrapassar os 22ºC.

A transição para esse cenário chuvoso começa na quarta-feira. Segundo o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Paulo Barbieri, o sol ainda predominará em grande parte do estado durante o dia, permitindo que as temperaturas cheguem aos 26ºC nas regiões Oeste e Noroeste. No entanto, entre a noite e a madrugada, as primeiras áreas de instabilidade já devem provocar chuvas isoladas no interior paranaense.

Até a chegada da chuva, o clima segue estável, influenciado pelo avanço de uma massa de ar frio e seco. A segunda-feira foi marcada por um amanhecer gelado especialmente nas regiões Centro-Sul, Sudoeste e Sul, onde os termômetros registraram marcas abaixo dos 10ºC. O município de General Carneiro contabilizou a menor temperatura do estado, com 5,8ºC.

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Na terça-feira, as condições meteorológicas permanecem muito semelhantes, com o sol predominando na maior parte do Paraná. A principal exceção neste início de semana é a faixa litorânea, que segue sob a influência da circulação dos ventos vindos do oceano, o que mantém a possibilidade de chuvas fracas e isoladas.