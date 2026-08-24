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Semana intercala chuvas isoladas e dias de sol no Paraná, prevê Simepar

Instabilidade atinge várias regiões a partir desta terça-feira (25) e termômetros podem bater 35°C no fim da semana

Escrito por Da Redação
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Semana intercala chuvas isoladas e dias de sol no Paraná, prevê Simepar
Autor Após amanhecer gelado nesta segunda-feira, frente fria se afasta e dá lugar a pancadas de chuva e abafamento - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A massa de ar frio e seco que predomina sobre o Paraná desde o fim de semana, mantendo a noite e o amanhecer gelados e as tardes mais agradáveis, perde força. Isso causará mudanças nas condições atmosféricas. De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, terça (25) e quarta-feira (26) terão chuva em várias regiões e as temperaturas sobem em todo o Estado na sexta (28).

-LEIA MAIS: Estudante de medicina é preso após atropelar e arrastar motoboy em Maringá (PR)

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Nesta segunda-feira (24), o dia começou com temperaturas abaixo de 5°C nas estações meteorológicas do Simepar que ficam em General Carneiro (2,7°C), Palmas (3,8°C), Distrito de Horizonte em Palmas (2,9°C) e Pinhão (4,3°C). O tempo permanece estável principalmente no Oeste, Noroeste e Norte, com predomínio de sol. No Sul, Campos Gerais e Leste do Paraná, há maior cobertura de nuvens, com o sol aparecendo em alguns momentos do dia. Entre a Serra do Mar e o Litoral, há possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo do dia.

PANCADAS DE CHUVA - Na terça-feira (25), com o ingresso de umidade vinda do Norte do Brasil, áreas de instabilidade se desenvolvem a partir do período da tarde, principalmente no Noroeste, Norte e Oeste. Nestas regiões, são previstas pancadas de chuva isoladas, ou seja, podem atingir uma cidade, e não outra. Estas pancadas de chuva não generalizadas avançam pelas demais regiões do Estado ao longo da tarde e à noite.

A chuva continua de forma irregular na quarta-feira (26). As temperaturas ficam entre 20°C e 22°C no Leste, Campos Gerais, e região Sul do Estado, enquanto no Norte e Noroeste ficam mais altas, por volta dos 26°C no período da tarde.

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Na quinta-feira (27), o tempo fica estável, com predomínio de sol desde as primeiras horas do dia no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná. As temperaturas se elevam, podendo chegar à tarde aos 29°C. Já no Leste, Campos Gerais e Norte Pioneiro, segue a possibilidade de chuva localizada no período da tarde. Nestas regiões, as temperaturas máximas ficam em torno de 24°C e 25°C.

Na sexta-feira (28), o sol predomina com maior intensidade em todas as regiões e a tarde será abafada no Estado, com os termômetros variando entre 30°C e 35°C.

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