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Semana do feriado terá sol e temperaturas amenas, com chuva fraca apenas no Litoral

Ao longo desta semana, as temperaturas no amanhecer ficam em torno de 12°C e 13°C no Oeste, Noroeste e Norte

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 09:54:21 Editado em 01.06.2026, 09:54:08
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Semana do feriado terá sol e temperaturas amenas, com chuva fraca apenas no Litoral
Autor Temperaturas devem cair ao longo da semana - Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST

A primeira semana de junho será de trégua nas tempestades e amplitude térmica típica de outono: temperaturas mais amenas no amanhecer, e mais agradáveis no fim da tarde. De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, há previsão apenas de registro de chuva fraca ocasional entre a Serra do Mar e as praias em alguns dos dias. Nas outras regiões do Estado, com predomínio de sol, as temperaturas máximas voltam a ultrapassar os 25°C principalmente em cidades no Norte, Noroeste e Oeste do Paraná.

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A estabilidade no tempo chega depois de um fim de semana com muita chuva no interior do estado. No domingo (31), a estação meteorológica do Simepar em Laranjeiras do Sul registrou 20,8 mm de chuva. No sábado (30), os maiores valores acumulados foram em General Carneiro (13,8 mm) e Palmas (7,6 mm). Na sexta-feira (29), a chuva foi mais volumosa, chegando a 37,2 mm em Pato Branco, 24,4 mm em Santa Helena, 18 mm em Laranjeiras do Sul, 15,8 mm em Toledo e Guaíra, e 15 mm em Palotina.

Ao longo desta semana, as temperaturas no amanhecer ficam em torno de 12°C e 13°C no Oeste, Noroeste e Norte; entre 7°C e 8°C no Centro Sul e Sul, e entre 9°C e 10°C na Região Metropolitana de Curitiba. À tarde, podem chegar aos 26°C em cidades do Norte e Noroeste, aos 25°C em cidades do Oeste, e não passa dos 20°C no Centro Sul e Região Metropolitana de Curitiba.

O sol predomina em todo o Estado, com exceção do Litoral nesta segunda-feira (01). “Ainda temos chuvas no Paraná. Na região Leste do Estado, entre a Serra do Mar e o Litoral, os ventos que sopram do oceano mantém uma maior cobertura de nuvens com registro de chuvas fracas e isoladas ao longo do dia”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

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A chuva nestes setores segue até a madrugada e manhã de terça-feira (2), mas a partir da tarde o sol predomina entre nuvens, fazendo as temperaturas chegarem aos 23°C. Na quarta-feira (3), não há previsão de chuva no Paraná. Na quinta (4), feriado de Corpus Christi, há novamente previsão de chuva fraca apenas na região Leste.

“Na faixa litorânea e Região Metropolitana de Curitiba, os ventos voltam a soprar nos quadrantes sudeste e leste, mantendo uma maior cobertura de nuvens, com registro de chuvas fracas e isoladas, principalmente entre a Serra do Mar e as praias”, ressalta Paulo. Já na sexta-feira (5), o sol volta a predominar em todo o Estado.

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chuvas fracas clima Paraná estabilidade climática medição pluviométrica previsão do tempo temperaturas amenas
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