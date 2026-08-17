Semana começa com mais de 30°C e termina com menos de 10°C no Paraná

Na quinta-feira, uma frente fria trará chuva a algumas regiões do Paraná e declínio nas temperaturas em todo o Estado até o fim de semana

A presença de uma massa de ar seco e quente deixa as temperaturas próximas ou acima de 30°C no Paraná durante as tardes até a próxima quarta-feira (19). De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a aproximação de uma frente fria na quinta (20), entretanto, trará chuva a algumas regiões do Estado, e declínio nas temperaturas em todas as regiões até o fim de semana.

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O ar seco chegou depois de vários dias chuvosos, com precipitação de granizo e alta incidência de raios. Até o sábado (15), 15 estações meteorológicas do Simepar registraram tanta chuva que já ultrapassaram a média histórica para o mês. Elas ficam em Antonina, Cândido de Abreu, Cerro Azul, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guarapuava (Distrito de Entre Rios), Irati, Lapa, Palmas (Distrito de Horizonte), Santa Maria do Oeste, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa, Guaraqueçaba e União da Vitória.

No domingo (16) as temperaturas começaram a subir, com tempo estável em todo o Paraná, e já passaram dos 30°C em 19 estações meteorológicas do Simepar. As mais altas foram em Capanema (35°C) e Loanda (34,5°C).

A segunda-feira (17) amanheceu com temperaturas acima de 13°C em todas as regiões. Na faixa oeste e na região Norte passam dos 30°C novamente, podendo alcançar os 33°C na tarde de segunda em alguns municípios destas regiões. Nos Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, a previsão é de máximas em torno dos 27°C. Já no Litoral, a nebulosidade ficará um pouco mais concentrada ao longo do dia e a máxima fica entre 22°C e 24°C.

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VERANICO - O tempo seco e com temperaturas acima da média no inverno, combinação conhecida na meteorologia como veranico, persiste até a quarta-feira (19). Na terça (18) e na quarta, os municípios das regiões Oeste, Noroeste e Norte registrarão temperaturas acima de 30°C, chegando perto de 35°C próximo à divisa com o Mato Grosso do Sul. Nos Campos Gerais, no Centro-Sul e na Região Metropolitana de Curitiba, as máximas também devem beirar os 30°C.

No Litoral, a possibilidade de formação de nevoeiros marítimos e a nebulosidade baixa mantêm as temperaturas um pouco mais amenas, principalmente nas praias. Por este motivo, em Guaratuba e Matinhos, por exemplo, não fará muito calor, mas em Morretes e Antonina esquentará bastante.

FRENTE FRIA - Na quinta-feira (20), o eixo de uma frente fria passa pelo Paraná. O sistema não será muito organizado, portanto não deve provocar chuva de forma generalizada, mas a nebulosidade se fará presente em todo o Estado. No Sudoeste, Oeste e Centro-Sul são esperadas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, e nas outras regiões a chuva não chegará com intensidade.

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O avanço dessa frente fria provocará uma mudança na massa de ar que atua no Paraná. Por este motivo, a partir de sexta-feira (21), o frio volta e as temperaturas mínimas, inclusive no Oeste e Sudoeste, ficarão abaixo dos 10°C. Esse frio deverá perdurar ao longo do fim de semana, com mínimas abaixo dos 10°C especialmente na metade sul do Estado.