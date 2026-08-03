Semana começa com chuva localizada no Oeste e termina com frente fria em todo o Paraná

De acordo com o Simepar, as temperaturas na faixa oeste ficam entre 24°C e 28°C, e na faixa leste ao redor dos 24°C

O Paraná começa a semana dividido pelas condições atmosféricas: na faixa oeste há possibilidade de pancadas de chuva localizadas. Na faixa leste, a nebulosidade fica variável e não chove. De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a partir de quinta-feira (06) uma frente fria trará chuva a todas as regiões do Estado.

-LEIA MAIS: Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na BR-376 em Ortigueira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Esta segunda-feira (03) é marcada por nebulosidade em praticamente todo o Paraná. A possibilidade de pancadas de chuva, entretanto, fica restrita às cidades que ficam nas regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste. A chuva será localizada, ou seja, atinge alguns municípios e outros não. Isso ocorre devido a um sistema de baixa pressão localizado no Paraguai e Norte da Argentina, que favorece o ingresso de umidade da região Norte do Brasil para o Paraná.

Esse sistema também está associado a um cavado meteorológico em altos níveis da atmosfera (acima de 7 km de altura) que intensifica as chuvas em algumas cidades.

As temperaturas na faixa oeste do Paraná ficam entre 24°C e 28°C, e na faixa leste ao redor dos 24°C, com nebulosidade variável. No Norte do Estado, nos municípios mais próximos à divisa com São Paulo, as temperaturas podem chegar aos 30°C. O ar quente e úmido, com possibilidade de chuva na faixa oeste, segue na terça-feira (04).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

INSTABILIDADE - Na quarta-feira (05), uma frente fria avança pelo oceano e aumenta a instabilidade no Paraná. A chuva segue atuando de forma irregular, mas ficará mais intensa, com possibilidade de ocorrência de tempestades de forma bem localizada, no Oeste e Sudoeste do Paraná. As temperaturas máximas se mantêm na faixa dos 24°C na Região Metropolitana de Curitiba, e próximas dos 28°C na região de Londrina.

O tempo muda entre a noite de quinta (06) e a sexta-feira (07). A frente fria avança pelo Sul do Brasil e chega até o Paraná, aumentando o risco de tempestades. Há previsão de chuva forte, com raios, rajadas de vento intensas, e possibilidade de ocorrência de granizo. Em decorrência da chuva, as temperaturas máximas diminuem bastante, e não passam dos 23°C no Norte.