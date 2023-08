Sema autua empresa após espuma misteriosa aparecer em rua de Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma espuma misteriosa de cor cinza escura apareceu no último dia 8 de agosto na Avenida Curitiba, próximo ao Lago Cabrinha, na região norte de Londrina, e assustou motoristas e moradores. O caso se tornou assunto na cidade paranaense nos últimos dias e mobilizou autoridades ambientais.

continua após publicidade

De acordo com a população que passou pelo local, a "gosma" apresentava mau cheiro e estava jorrando de uma tampa de esgoto pertencente à Sanepar. A espuma estava em um canteiro e escorria para a rua. Vídeos começaram a circular nas redes sociais e chegaram até as autoridades. Veja no final da matéria.

- LEIA MAIS: Caminhão pega fogo dentro de barracão de distribuidora em Londrina

continua após publicidade

Técnicos da Secretaria Municipal do Ambiente de Londrina (SEMA) analisaram a espuma e informaram se tratar de um "efluente", ou seja, resíduos de processos industriais que vazam na forma de líquidos ou de gases. A Secretaria realizou a limpeza do local.

Veja o vídeo:

Após investigações, nesta segunda-feira (21/8), a SEMA emitiu uma notificação contra uma empresa da cidade, que foi acusada de realizar despejo irregular de uma substância química na rede de esgoto.

Conforme a pasta, apurações iniciais apontam que o produto despejado seja detergente, que a empresa estaria utilizando na lavagem de peças de roupas. Ainda segundo informações da SEMA, a empresa agora dispõe de um prazo de dez dias para apresentar sua resposta às acusações.

*Com informações portal Tem Londrina.

Siga o TNOnline no Google News