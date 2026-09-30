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Sem habilitação, motociclista acumula 96 infrações em quatro meses e tem veículo apreendido no Paraná

Jovem foi parado pela Polícia Militar com pneus carecas e licenciamento atrasado

Escrito por Da Redação
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Sem habilitação, motociclista acumula 96 infrações em quatro meses e tem veículo apreendido no Paraná
Autor Foto: PMPR

Um jovem de 24 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi flagrado pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com 96 infrações de trânsito registradas em menos de quatro meses. A abordagem ocorreu na tarde de terça-feira (29), na Rua Guilherme Piovesan, no bairro Interlagos, em Cascavel, no oeste do Paraná. O valor acumulado das multas do veículo ultrapassa a marca de R$ 27,5 mil.

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De acordo com os dados do sistema oficial de trânsito, as infrações foram cometidas entre 20 de maio e 14 de setembro deste ano, todas capturadas por fiscalizações eletrônicas espalhadas pelo município. O histórico do condutor reúne 14 avanços de sinal vermelho e 82 registros de excesso de velocidade. Dentre as infrações de velocidade, 21 foram classificadas como gravíssimas por ultrapassarem em mais de 50% o limite da via. Em algumas das ocasiões, a motocicleta chegou a ser flagrada a mais de 100 km/h dentro da área urbana de Cascavel.

No momento da abordagem, os policiais constataram o estado precário do veículo e a falta de equipamentos de segurança. A motocicleta, uma Honda CB 250 Twister branca, circulava com pneus carecas e licenciamento atrasado, enquanto o jovem utilizava um capacete sem a viseira obrigatória. Diante das irregularidades flagradas no local, a equipe policial lavrou mais seis autos de infração. A moto foi guinchada e recolhida ao pátio do Departamento de Trânsito, onde permanecerá retida até a quitação total da dívida de R$ 27.583,72. Após os procedimentos de praxe, o condutor foi liberado.

Com informações Banda B.
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Cascavel Infrações motociclista Multas segurança transito
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