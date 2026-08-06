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CONDENAÇÃO

Sem direito a recurso, foragido por abuso de vulnerável é preso no PR

Decisão da 1ª Vara Criminal de Sarandi não cabe mais recurso; autoridades aproveitam para reforçar a importância das denúncias anônimas na região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sem direito a recurso, foragido por abuso de vulnerável é preso no PR
Autor Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná prendeu na tarde desta quinta-feira (6), em Umuarama, um homem de 41 anos condenado em definitivo pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no bairro Parque Dom Pedro II e foi efetuada por agentes do Grupo de Diligências Especiais da 7ª Subdivisão Policial, que localizaram o indivíduo em sua residência.

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O homem era alvo de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade de Sarandi. A ordem judicial é resultado de uma condenação com trânsito em julgado pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, o que significa que o processo foi encerrado e não há mais possibilidade de recurso contra a sentença.

Após ser abordado e receber voz de prisão, o condenado foi conduzido à sede da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama para a realização dos procedimentos de polícia judiciária. Na sequência, ele foi transferido para o sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil aproveitou o desfecho do caso para reforçar a importância da participação popular no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública. A corporação ressalta que denúncias anônimas são fundamentais para a localização de foragidos e podem ser feitas de forma totalmente sigilosa. A população pode repassar informações pelo telefone 197, pelo Disque-Denúncia 181, ou diretamente com a Delegacia de Umuarama através do número (44) 3621-2650 e do WhatsApp (44) 99734-4139.

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