Seis pessoas são resgatadas com vida de deslizamento na BR-376

São 54 bombeiros militares trabalhando nas duas frentes há mais de 18 horas ininterruptamente

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná continuam o atendimento à ocorrência de deslizamento havida no km 669 da Rodovia BR-376, na Serra do Mar, litoral paranaense. Grande quantidade de terra, vegetação e detritos deslizaram sobre as pistas da rodovia na noite de terça-feira (28), após um grande acumulado de chuvas registrado.

Até o momento não há informações sobre a quantidade total de vítimas e veículos envolvidos. Seis pessoas foram resgatadas com vida e duas, infelizmente, em óbito.

São 54 bombeiros militares trabalhando nas duas frentes há mais de 18 horas ininterruptamente. A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do tráfego.

As atividades desenvolvidas nesta terça-feira procuraram avaliar o cenário após o nascer do dia, aproveitando a luz natural para verificar a real dimensão da área afetada.

Duas frentes de trabalho foram montadas: uma ao norte e outra ao sul, com o objetivo de atuarem em conjunto na busca por vítimas, tentando encontrar vias de acesso sobre a terra ainda encharcada para acessarem os veículos visíveis. O trabalho realizado consiste em realizar as avaliações e avançar com cautela para que as demais ações possam ser feitas sem aumentar a gravidade do que já ocorreu, principalmente, removendo materiais para chegar aos veículos.

Ao mesmo tempo, foram mobilizados profissionais de geotécnica da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos – ABMS, pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A análise desses técnicos é essencial para direcionarem os bombeiros militares na atuação para a remoção de parte do solo que está sobre as pistas e veículos, para que seja possível realizar o trabalho com a máxima segurança possível.

Pessoas desaparecidas

Familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082

Previsão de mau tempo

Um dos principais desafios consiste na previsão de continuidade da chuva especialmente para a região litorânea. Esse panorama não descarta a preocupação com a ocorrência de novos episódios de deslizamento o que amplia o risco de atuação das equipes.

As estações meteorológicas do Estado identificaram chuvas acima da média histórica para o mês de novembro em cidades do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as cidades mais atingidas foram Guaratuba, Antonina, Curitiba, Paranaguá, Guaraqueçaba e Tijucas do Sul. No total, choveu quase 900 mm a mais do que a média histórica do mês de novembro na soma de todas essas cidades.

Outros atendimentos

As chuvas intensas também causaram inundações, enxurradas e alagamentos em outros municípios do Litoral e da Região Metropolitana. Um boletim divulgado às 12h30 pela Defesa Civil mostra que 680 pessoas foram atingidas pelas ocorrências, sendo que 474 estão desalojadas e 24 desabrigadas, e 122 casas foram danificadas. As ocorrências foram registradas em Campina Grande do Sul, Morretes, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

Desvio

No momento, o único trajeto disponível para acessar o litoral paranaense é pela BR-116, sentido Rio Negro, e daí seguindo para Joinville antes de retornar ao Paraná, passando por Garuva. O DER/PR recomenda que, caso seja possível, os usuários evitem se deslocar rumo ao Litoral paranaense enquanto a situação não é amenizada, uma vez que a previsão de mais chuvas está mantida pelos próximos dias, o que, além de agravar a situação, prejudica os serviços de recuperação das rodovias.

