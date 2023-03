Seis de uma vez: novilhas gêmeas nascem em propriedade rural no Paraná

Da Redação

Caso é considerado raro no meio rural

Seis novilhas gêmeas nasceram de partos de três vacas diferentes em uma propriedade rural de produção de leite de Salto do Lontra, no sudoeste do Paraná. Os partos ocorreram com diferença de poucos dias.

As vacas tiveram gestação natural, ou seja, não foram inseminadas artificialmente. O veterinário Roniel Paulo Santi, que atua no programa de acompanhamento de propriedades do município há mais de três décadas, disse que nunca tinha visto tantas novilhas gêmeas nascerem em sequência em uma única propriedade.

Nos três partos sequenciais registrados na propriedade, todos os nascimentos foram de fêmeas. Segundo, as novilhas que nasceram no primeiro parto são gêmeas idênticas, ou seja, resultado da divisão do mesmo óvulo fecundado. Já as outras duas vacas tiveram gêmeas em placentas separadas. Nestes dois partos, entretanto, uma novilha de cada dupla não resistiu.

