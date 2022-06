Seis carros, ônibus e caminhão se envolvem em acidente no Paraná

Da Redação

Não houve registro de feridos com gravidade, apenas uma pessoa que teve ferimentos leves

Seis carros, um ônibus do transporte público e um caminhão se envolveram em um engavetamento nesta quinta-feira (23) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A batida ocorreu nas proximidades de uma linha férrea, na entrada do bairro Santa Luiza.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegaram a atender envolvidos no acidente. O trânsito ficou lento na região.

Moradores e os envolvidos na colisão se juntaram para tentar tirar com mais rapidez os veículos de cima da linha férrea para evitar novas batidas envolvendo o trem.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre as causas do acidente.



