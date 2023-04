Seis aves silvestres são resgatadas de criador clandestino em Perobal

Da Redação

A ação ocorreu na sexta-feira (14)

O setor de fiscalização do escritório regional do Instituto Água e Terra (IAT) de Umuarama, no Noroeste do Paraná, resgatou na sexta-feira (14) seis aves silvestres de um criador clandestino em Perobal, cidade da região. O responsável foi autuado e multado em R$ 3 mil.

Os três trinca-ferros, o canário da terra, o azulão e o coleira papa-capim foram encaminhados para um viveiro do instituto para iniciar o processo de readaptação. Após esse período, serão soltos novamente na natureza.

O cuidado com a fauna paranaense é uma das principais atribuições do IAT, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). Desde 2019, os escritórios regionais do órgão ambiental registraram mais de 32 mil ocorrências relacionadas a animais silvestres. Destes, 18.810 foram apreendidos ou resgatados e 13.354 passaram por tratamento, seguido de destinação adequada.

PROTEÇÃO - Em 2022, cerca de 6,9 mil animais silvestres foram resgatados, atendidos e/ou destinados adequadamente pelos escritórios regionais do IAT, para os cinco Centros de Apoio aos Animais Silvestres (CAFS) e para o Centro de Triagem e Atendimento de Animais Silvestres (CETAS).

No mesmo ano, o Estado regulamentou a responsabilidade para o atendimento de ocorrências envolvendo o tema nos perímetros urbanos e periurbanos, com a Resolução Conjunta Sedest/IAT nº 13/2022.

Qualquer cidadão pode apoiar o Estado a proteger os animais em situação vitimada, maus-tratos, tráfico ilegal, cativeiro irregular e atropelamento. As denúncias podem ser feitas ao IAT ou ao Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, da Polícia Militar do Paraná.

No IAT, a denúncia deve ser registrada junto ao serviço de Ouvidoria (https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Ouvidoria), disponível no Fale Conosco, ou nos escritórios regionais. É importante informar a localização e os acontecimentos de forma objetiva e precisa. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem realizar o atendimento.

No Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde a denúncia é feita pelo site da Ouvidoria da Polícia do Estado. Se preferir, ligue para o Disque Denúncia 181.

