"Sei da minha responsabilidade e vou honrar tudo", afirma Tiago Amaral

O prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), falou logo após ser confirmado matematicamente como chefe do executivo municipal para os próximos quatro anos. Com 100% das seções totalizadas, o deputado estadual somou 143.745 dos votos válidos.

📰 CONFIRA: Tiago Amaral é eleito prefeito de Londrina; veja o resultado

Amaral agradeceu cada voto e garantiu que sabe da responsabilidade que foi dada a ele pela maioria dos eleitores da cidade.

“É uma enorme responsabilidade, emoção e gratidão. Ao mesmo tempo que estou alegre, sinto no meu coração o tamanho da responsabilidade que temos. Tem muita gente que precisa de nós. A cidade de Londrina tem uma potência muito grande. Mas eu sei que cada casa, cada trabalhador e pessoa que eu visitei espera muito de mim", afirmou

Ele continuou: "É muita alegria e emoção. Não comecei ontem essa jornada. Estou com esse projeto há muito tempo e eu respeitei cada processo, cada momento. Estou pronto e me preparei para isso. Sei da minha responsabilidade e eu vou honrar tudo isso. É uma caminhada dura e pesada, mas ao mesmo tempo é o que eu escolhi. Me comprometo a dedicar todo meu esforço e trabalho para cuidar do nosso povo e da nossa gente".

Tiago venceu a disputa neste domingo (27) contra a candidata Professora Maria Tereza (PP), que fez 43,68% dos votos válidos.

