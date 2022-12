Segurança encontra jovem morto com facada no peito no Paraná

Da Redação

Ao encontrar o corpo, o segurança acionou a Polícia Militar (PM)

Um trabalhador encontrou um jovem morto com uma facada no peito, nesta sexta-feira (30). O segurança voltava do serviço quando se deparou com o corpo da vítima caído em um canteiro de obras. O caso aconteceu no bairro São Francisco, próximo à área central de Curitiba, capital do Paraná.

A vítima ainda não foi identificada e, de acordo com informações do canal RicMais, aparentava ter entre 20 e 30 anos. O rapaz vestia uma camiseta do jogador Messi, da seleção da Argentina. Ao encontrar o corpo, o segurança acionou a Polícia Militar (PM).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). De acordo com a delegada responsável, Camila Cecconello, o jovem estaria consumindo cocaína com um amigo antes do crime acontecer. “Ele foi abordado por pelo menos três ou quatro indivíduos, os quais falaram que essa vítima tinha uma dívida, e começaram as agressões”, relatou a policial.





Fonte: Informações RicMais.

