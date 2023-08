Segurança é morto com pelo menos 10 tiros no PR; câmera registra crime

O segurança de um posto de combustíveis foi morto a tiros na manhã desse domingo, 20 de agosto, quando se preparava para ir para casa, em Santa Tereza do Oeste, no oeste do estado. O circuito de monitoramento do local registrou o momento em que a vítima, identificada como Ernesto Franco de Morais, de 56 anos, é baleada pelo menos 10 vezes. (Assista abaixo)

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM). As imagens das câmeras de segurança foram cedidas à polícia e, através delas, é possível ver como o assassinato foi realizado.

O registro mostra Ernesto na entrada da loja de conveniência. Na sequência, uma motocicleta ocupada por dois homens chega no posto, o garupa desce e vai em direção ao segurança.

O homem efetua diversos disparos contra o trabalhador e, logo após, retorna para a moto para fugir.

Testemunhas acionaram rapidamente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, por conta dos ferimentos, Ernesto morreu no local.

A motivação do crime, segundo a PM, é um desentendimento que a vítima e o autor tiveram durante a madrugada de domingo.



Após o crime, os militares realizaram uma busca pela região e localizaram a moto utilizada no homicídio.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Assista:

