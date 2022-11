Segurança de festa morre ao ser baleado após desentendimento, no PR

Da Redação

A arma utilizada no homicídio foi apreendida

Um desentendimento em uma festa resultou na morte de um segurança, de 36 anos, nesse domingo (6), em Brasilândia do Sul, município localizado no noroeste do Paraná. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o trabalhador foi morto a tiros depois de pedir a retirada de algumas pessoas do evento, pois elas estavam envolvidas em uma briga. No momento em que estavam do lado de fora, o segurança foi atingido.

O suspeito de efetuar o disparo, de 28 anos, foi preso. Segundo a PM, o homem estava alterado no momento em que efetuou o tiro.

A polícia busca saber qual foi o motivo do crime.

Por nota, a Associação dos Pequenos e Médios Agricultores (APMA) e a comissão organizadora da Expo Brasilândia do Sul 2022 lamentaram a morte do trabalhador. Ele prestava serviço para uma empresa terceirizada do evento.



