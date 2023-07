Segurança de 25 anos morre no hospital após acidente em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Vítima de um grave acidente de trânsito na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, em Maringá, norte do Paraná, um jovem de 25 anos morreu na madrugada deste domingo (23) no Hospital Metropolitano de Sarandi, onde ele estava internado na UTI.

Identificado como Fabrício Fulgêncio Pereira Neto, o rapaz conduzia uma motocicleta e perdeu o controle da direção, batendo contra um poste de iluminação ao lado do Parque Ingá. Com o impacto da batida, ele sofreu traumatismo craniano. Uma ambulância Siate do Corpo de Bombeiros atendeu a vítima.

Segundo informações do portal Plantão Maringá, o motociclista era morador de Mandaguaçu e seguia para o trabalho, onde tem a função de segurança

