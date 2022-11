Segundo braço é encontrado em estação de tratamento de esgoto no PR

Da Redação

Polícia Civil tentou identificar a vítima por meio das digitais, mas não foi encontrada no banco de identificação do Paraná.

Mais uma parte de um corpo foi encontrado na estação de tratamento de esgoto da Gleba Lindóia, na zona leste de Londrina nesta terça-feira (8). Agora os policiais se depararam com o braço direito, após terem localizado um braço esquerdo na última segunda-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil, os dois braços possivelmente são da mesma pessoa, um homem de cor branca. “Ontem, no braço esquerdo havia três tatuagens, uma escrita ‘Mateus’, outra escrita ‘Henrique’ no antebraço, e próximo ao ombro uma tatuagem que parecia ser um dragão em vermelho. Hoje o braço direito também tem umas tatuagens e tentamos uma identificação”, explicou o delegado João Reis.

Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil tentou identificar a vítima por meio das digitais, mas não foi encontrada no banco de identificação do Paraná. Por conta disso, a suspeita é de que seja de outro Estado.

“Temos que fazer uma pesquisa no bando nacional de digitais, e isso é um processo mais demorado. Quando é de outro Estado demora porque o banco de informações não é unificado”, disse o delegado.

A desconfiança é de que o corpo tenha vindo de outra região até o local onde foi encontrado. “Se a população souber a quem pertence esse corpo, pode fazer a denúncia. Esse corpo, pela situação que veio para cá, por gravidade, pode ter começado lá no Monte Cristo, Santa Fé, região da Rosa Branca, por ali. Vem daquela região até chegar aqui”, disse Reis.

A Sanepar emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso e diz estar auxiliando a polícia no processo de investigação. A companhia reforça que a situação nada tem a ver com o processo de abastecimento de água.

