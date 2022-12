Segunda vítima fatal do deslizamento na BR-376 é identificada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Marcio Rogerio de Souza, 51 anos, morreu após deslizamento na BR-376

O gabinete de crise do deslizamento da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, confirmou no início da noite desta quinta-feira (1º) o nome da segunda vítima fatal: Marcio Rogerio de Souza, 51 anos, motorista. Ele era caminhoneiro, estava desaparecido e familiares estavam atrás de notícias sobre o que teria acontecido com ele.

continua após publicidade .

Nesta quinta-feira chegou ao fim o trabalho de remoção de todos os veículos que estavam visíveis desde o início do atendimento: seis caminhões e cinco veículos de passeio.

-LEIA MAIS: Caminhão é retirado da BR-376 em destroços; veja o vídeo

continua após publicidade .

O corpo de Marcio foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros durante a tarde desta quinta. O corpo foi encaminhado para a Polícia Científica, onde já está sendo periciado.

“A operação foi maior e mais complexa do que prevista inicialmente, sendo severamente agravada pelas condições atmosféricas instáveis do local do incidente”, destaca boletim enviado à imprensa.

Já são mais de 60 horas ininterruptas de operação do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul.

continua após publicidade .

Ainda no local, com o emprego dos recursos disponíveis, foram realizadas intensas buscas na massa terrosa, bem como foi removida quase a totalidade dos veículos pesados que estavam visíveis no deslizamento de terra.

Após a liberação do sentido norte, as equipes que estão trabalhando em cooperação no local do incidente iniciaram à tarde a remoção da massa de terra da pista sentido sul, volume de terra bastante elevado e de operação sensível.

A estimativa de potenciais vítimas continua reduzida em relação à previsão original. As projeções podem ser alteradas à medida que novas informações vão sendo coletadas. São dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida.

Com informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News