Segunda vítima de afogamento no Lago Igapó II é encontrada

Foi encontrada a segunda vítima de afogamento durante a virada do ano, na manhã desta terça-feira (02), no Lago Igapó II, durante as diligências, no segundo dia de busca. De acordo com informações, durante a procura via drone, o corpo emergiu e o Corpo de Bombeiros foi avisado. Confira vídeo abaixo.

continua após publicidade

Ainda de acordo com informações, a vítima usava tornozeleira eletrônica e em conferência de dados, a última localização, perto de 01h00, indicava o lago.

- LEIA MAIS: Mulher fica ferida após botijão de gás explodir em Arapongas

continua após publicidade

Os bombeiros receberam o chamado por volta das 04h00, mas solicitaram o desligamento da decoração de Natal para o início das buscas. Uma testemunha disse que a vítima estava desaparecida e teria submergido perto das vitórias-régias decorativas.

Esta é a segunda vítima de afogamento durante a virada. A primeira vítima foi um jovem de 26 anos, que foi encontrado ainda na madrugada de segunda-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no primeiro dia de buscas, a equipe foi acionada perto 01h10 e ao chegar no local, uma vítima estava se recuperando do afogamento, mas o jovem ainda estava submerso. Os bombeiros iniciaram a busca e encontraram a vítima já sem vida.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Outros dois rapazes entraram na água e ficaram em uma ilha artificial no lago, recebendo a ajuda dos bombeiros para o retorno à margem. O Corpo de Bombeiros alerta para evitar entrar em lagos, onde não se conhece a profundidade e o leito, com lama.

tnonline

Siga o TNOnline no Google News