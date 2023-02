Segunda vítima de acidente em Maringá morre na UTI

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Elias morreu na nesse domingo (26)

Um veículo Volkswagen Polo colidiu violentamente contra uma árvore e, na sequência, atingiu uma placa de publicidade na Praças das Antenas, em Maringá, norte do Paraná, na madrugada do último sábado (25). Além do motorista, que morreu no local do acidente, um passageiro do automóvel também não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada em hospital.

continua após publicidade .

A segunda vítima, identificada como Elias Júnior Ferreira, de 33 anos, estava internada em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma unidade de saúde da cidade. No entanto, o rapaz, que sofreu múltiplas fraturas, morreu nesse domingo (26).

Leia também: Motorista fica presa às ferragens após acidente em rotatória no PR

continua após publicidade .

Mais informações sobre o caso

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender a ocorrência. De acordo com os socorristas, o motorista do automóvel, identificado como Leonardo Barbosa de Oliveira, sofreu múltiplas fraturas e, devido a isso, morreu na hora.

Havia outras três pessoas no carro. Uma delas foi retirada do interior do Polo inconsciente.



As vítimas foram levadas para o Hospital Universitário (HU) e outras unidades de saúde da cidade.

continua após publicidade .

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo de Leonardo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), pois é necessário saber quais foram as circunstâncias do acidente.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News