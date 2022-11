SEED lança edital para contratação de professores; saiba mais

Da Redação

As inscrições serão abertas a partir desta sexta-feira, 18 e seguem até o dia 07 de dezembro de 2022

O governo do Paraná, através da secretaria estadual de Educação, está convocando professores na modalidade processo seletivo simplificado (PSS), para diversos cursos das disciplinas técnicas durante o ano letivo de 2023. As inscrições serão abertas a partir desta sexta-feira, 18 e seguem até o dia 07 de dezembro de 2022.

São no mínimo 200 vagas nos 32 NREs para professores e pedagogos para atuar com Educação Profissional, Libras, Escolas Itinerantes, Educação Indígena e Quilombola, Centro de Línguas Estrangeiras Modernas e o Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná.

Os candidatos serão classificados conforme prova de títulos, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. Também não há taxa de inscrição. O candidato deverá realizar sua inscrição por meio do endereço eletrônico www.pss.pr.gov.br, no período estabelecido no cronograma.

Pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, há vagas para as áreas de Saúde (Nutrição, Enfermagem, Estágio Enfermagem, Estética) e Gestão nos municípios de Apucarana, Arapongas, Borrazópolis, Califórnia, Mauá da Serra e Sabáudia.

O edital completo está disponível neste link.

