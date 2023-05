Seed divulga classificados das Olimpíadas de Matemática; veja

Da Redação

Primeira fase da OMAP foi a Prova Paraná

A partir desta sexta-feira (19), alunos e educadores podem conferir o resultado da primeira etapa da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná (Omap), promovida pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

O resultado está disponível AQUI e também pode ser acessado por diretores e embaixadores da Omap por meio do Power BI.

Todos os alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio da rede estadual que fizeram a Prova Paraná, que aconteceu nos dias 26 e 27 de abril, estavam automaticamente participando da olimpíada. Passaram para a segunda etapa 10% desses estudantes, aqueles de cada ano/série com maior número de acertos na prova de Matemática em cada Núcleo Regional de Educação (NRE).

Vitória Silva Batista, que estuda na 1ª série do ensino médio no Colégio Estadual Dom Áttico Euzébio da Rocha, em Curitiba, foi uma das estudantes que passaram para a segunda fase. Mesmo tendo estudado bastante, com o caderno repleto de anotações e com todas as lições em dia, ela conta que ficou ansiosa com a prova. Porém, ao iniciar a avaliação, percebeu que já conhecia todo o conteúdo e conseguiu responder as questões com tranquilidade.

“Fiquei muito feliz que passei da primeira fase e espero passar da segunda. Sei que vou conseguir”, diz a estudante, que aprendeu com o tempo a gostar da disciplina. “Quando eu era mais nova, Matemática não era um assunto fácil para mim, era um bicho de sete cabeças. Até que uma professora, no 6º ano, me perguntou por que eu desistia. Aí ela me contou que não existe só uma forma de entender a Matemática e que nada mais é do que esforço, e encontrar a sua forma de resolver”.

A segunda fase da Omap, que acontece entre os dias 12 e 16 de junho, consiste numa avaliação online com conteúdos correspondentes à série/ano do estudante. A prova será aplicada nas escolas dos estudantes participantes. Os 5% de alunos com maior número de acertos em cada ano/série nessa prova serão encaminhados para a terceira e última fase da competição. Os resultados dessa etapa devem ser divulgados a partir de 28 de junho.

A última fase da Omap, também aplicada na própria escola do estudante, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, com divulgação de resultado a partir de 10 de agosto. Serão premiados em 1º lugar os estudantes que estiverem dentro dos 3% com mais acertos; em segundo, aqueles que estiverem entre os 6% com mais acertos; e em terceiro lugar, os que estiverem entre os 10%.

Os alunos classificados no 1º lugar serão convidados para participar de um curso de imersão para aprofundamento dos conhecimentos matemáticos, com data a ser definida. Além disso, 120 dos estudantes com melhor desempenho, serão inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática. As vagas são distribuídas por NRE (Núcleo Regional) e por nível — nível I: do 6º ao 7º ano; nível II: do 8º ao 9º ano; e nível III: ensino médio. É possível conferir a quantidade de vagas de cada NRE no regulamento.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

