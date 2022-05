Secretário faz visita técnica ao Hospital de Ivaiporã

Da Redação

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, visitou os Hospitais Regionais de Ivaiporã e Telêmaco Borba nesta sexta-feira (6). As unidades, desde o dia 1º de maio, estão sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas), e passam por um novo modelo assistencial, implantado em etapas.

continua após publicidade .

"É um grande avanço, que vem sendo desenhado há muito tempo na política da regionalização. O cenário hoje é mais favorável, justamente pela grande campanha de vacinação. Esta é a orientação do governador Ratinho Júnior, que as estruturas ofertem assistência em outras áreas, além da Covid-19. Temos belos hospitais e que são um forte legado para a saúde pública do Paraná", afirmou Neves.

Até então, o Governo do Estado havia aberto leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, e foram estruturas fundamentais no atendimento durante a pandemia. Em Telêmaco Borba, o perfil será materno infantil, com previsão de 20 leitos de enfermaria, 20 de alojamento conjunto para a maternidade, dez berçário e dez leitos de UTI neonatal, e Ivaiporã com dez leitos de UTI e 20 de enfermaria, a unidade vai contar com cobertura em diversas especialidades.

continua após publicidade .

O Hospital Regional de Guarapuava também fez parte de estratégia de fortalecimento de unidades próprias para o enfrentamento da pandemia. O Estado antecipou as obras e viabilizou a abertura das alas, que contaram com leitos de UTI e enfermarias. Agora, a previsão é que os atendimentos ao trauma sejam feitos no local, com um cenário mais favorável da pandemia.

O treinamento das equipes técnicas e administrativas que vão trabalhar nas unidades já está sendo feito. Parte da ampliação da estrutura e da instalação de equipamentos também está sendo viabilizada.

O diretor-presidente da Funeas, Marcello Augusto Machado, explica que com o término dos contratos com os prestadores que geriram as unidades, com aporte financeiro da Sesa para os leitos Covid-19, a previsão é que superadas as exigências administrativas, as unidades já iniciem os atendimentos.

continua após publicidade .

"Estamos fazendo alguns ajustes corriqueiros de gestão e incrementando com mobília e outros itens e equipamentos. São medidas necessárias com esta migração de administração, até porque tínhamos contratos vigentes e estávamos cumprindo com essas obrigações", informou o diretor-presidente da Funeas, Marcello Augusto Machado.

As visitas foram acompanhadas pelos prefeitos Carlos Gil, de Ivaiporã, e Márcio de Matos, de Telêmaco Borba, além das equipes técnicas de saúde das prefeituras e das direções das Regiões de Saúde. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução